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3 ноября, 12:21

Путин рассказал, как воспринимает санкции Запада против членов Общественной палаты

Путин: Санкции Запада против членов ОП РФ — это оценка их работы

Санкции Запада против членов Общественной палаты России являются наивысшей оценкой их работы. Таким мнением поделился в пятницу, 3 ноября, президент Владимир Путин на встрече с общественниками из нового состава этой структуры.

Российский лидер признался, что очень благодарен членам Общественной палаты за то, что они занимают такую яркую и деятельную гражданскую позицию, с пониманием относясь "к тому, что происходит".

"Знаю, что многие члены Общественной палаты находятся под санкциями. Это знак того, что противник оценивает на самом деле то, что вы делаете для России", — подчеркнул Владимир Путин.

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Ранее, открывая эту встречу, президент поздравил россиян с наступающим Днём народного единства, который будет отмечаться 4 ноября, и отметил, что в самом названии торжества уже заложен его глубочайший смысл.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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