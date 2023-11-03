Путин рассказал, как воспринимает санкции Запада против членов Общественной палаты

Санкции Запада против членов Общественной палаты России являются наивысшей оценкой их работы. Таким мнением поделился в пятницу, 3 ноября, президент Владимир Путин на встрече с общественниками из нового состава этой структуры.

Российский лидер признался, что очень благодарен членам Общественной палаты за то, что они занимают такую яркую и деятельную гражданскую позицию, с пониманием относясь "к тому, что происходит".

"Знаю, что многие члены Общественной палаты находятся под санкциями. Это знак того, что противник оценивает на самом деле то, что вы делаете для России", — подчеркнул Владимир Путин.