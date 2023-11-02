На форуме Общественной палаты "Сообщество" состоялась встреча с активными пользователями "Хороших новостей" — мобильного приложения, в котором представлены события об успехах России. За полтора месяца работы оно привлекло свыше 17 тысяч юзеров. В соцсетях было сделано более 50 тысяч публикаций. Главный редактор проекта Всеволод Селин отметил, что сейчас пользователей в основном интересуют новости о достижениях, связанных с высокими технологиями, медициной, наукой, образованием, культурой и туризмом.

На форуме ОП "Сообщество" наградили создателей позитивного контента о жизни в РФ. Фото © Telegram / Анисимов онлайн

Кроме того, в ходе мероприятия наградили пятерых лидеров рейтинга приложения из разных российских регионов. Без призов не остались и остальные участники проекта. Как отметил член Общественной палаты РФ Никита Анисимов, в общей сложности различные образовательные поощрения получат топ-1000 активных пользователей. Среди бонусов — экскурсия по зданию Министерства иностранных дел России, приглашения на встречи с мировыми экспертами, а также обучающие программы и 500 билетов в любой заповедник страны.

Форум Общественной палаты "Сообщество", посвящённый работе приложения "Хорошие новости". Фото © Telegram / Анисимов онлайн

"Присутствующие на встрече представители федеральных министерств и ведомств, поддержавшие проект, подчеркнули его важность для продвижения созидательной повестки и защиты информационного пространства от фейков и негатива", — написал Анисимов в телеграм-канале.

Форум Общественной палаты "Сообщество", посвящённый работе приложения "Хорошие новости". Фото © Telegram / Анисимов онлайн

Кроме того, в ходе форума обсуждались перспективы "Хороших новостей". Участники высказали идеи, которые вынесут на голосование пользователей, затем получившие поддержку инициативы будут реализованы.

Форум Общественной палаты "Сообщество", посвящённый работе приложения "Хорошие новости". Фото © Telegram / Анисимов онлайн