Приложение "Хорошие новости" появилось в Rustore и сразу с призами

Активных пользователей запущенного Общественной палатой (ОП) РФ приложения "Хорошие новости" наградят призами. Саму программу уже можно скачать в Rustore, а в ближайшее время она появится и в Appstore. Об этом во время пресс-конференции рассказал руководитель проекта "Хорошие новости" Илья Фёдоров.

"В 12:00 наше приложение появилось на Rustore, пользователи андроид уже могут его скачать. Сейчас мы работаем над загрузкой — в ближайшие дни приложение "Хорошие новости" появится на других площадках, и надеемся, что там и останется. Это не только Appstore, но и Appgallery, и другие платформы", — сообщил Фёдоров.

После установки приложения потребуется зарегистрировать личный кабинет, в котором нужно настроить свои интересы. Их можно выбирать из предложенных категорий — например, культура, спорт, общественная деятельность и прочие — после чего пользователь будет получать новости по выбранным темам. Кроме этого, зарегистрировавшимся будет доступно участие в разных мероприятиях как в онлайн-формате, так и требующих личного присутствия. За создание собственного позитивного контента и распространение положительных новостей в российских соцсетях пользователям будут начисляться баллы.