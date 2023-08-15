В ОП анонсировали создание приложения с хорошими новостями о жизни России

Госкомпаниям и федеральным ведомствам предложат поучаствовать в разработке интерактивного приложения, в котором будут публиковаться только позитивные новости о жизни России. Об этом в личном телеграм-канале рассказал член Общественной палаты РФ (ОП РФ) и председатель Московского городского регионального отделения Российского общества "Знание" Никита Анисимов.

"Сегодня провели в ОП заседание рабочей группы по реализации проекта цифровой платформы с позитивным контентом. Впервые идея такого проекта была озвучена на круглом столе ОП в Якутске. Тогда эксперты констатировали, что нужно создать цифровой ресурс с новостями о достижениях России. Это будет способствовать сплочению общества, служить информационным щитом от фейков", — сообщил он.

По словам Анисимова, практические способы реализовать мобильное приложение о хороших новостях в России ОП обсудит в ближайшем будущем. Он объяснил, что потребность россиян в хороших новостях в Сети подтверждают социологические опросы. Так, 44% респондентов против 32,4% замечают в Интернете преимущественно негативную информацию. А 48,6% респондентов против 27,5% считают, что в Сети мало позитивной информации о России, так что в медиапространстве явно есть над чем работать.

На заседании Общественной палаты пришли к выводу, что эффективной в этой ситуации может быть интерактивная онлайн-площадка, которая сможет удовлетворить спрос россиян на интересные для них позитивные новости и позволит пользователям делиться контентом в социальных сетях, участвовать в важных мероприятиях и информационной жизни России.

В качестве базы для нового приложения планируют использовать общественный онлайн-проект "Хорошие новости". Анисимов отметил, что заседатели Общественной палаты положительно восприняли эту идею, а глава "Хороших новостей" Илья Фёдоров уже продемонстрировал вариант интерфейса приложения и заявил, что его команда разработчиков может взять на себя его модернизацию и запуск.

Одна из участниц ОП РФ, Ольга Голышенкова, выступила с предложением пригласить к разработке на добровольных началах представителей разных органов власти, государственных компаний и крупного бизнеса. Иначе говоря, тех компаний, которые в рамках своей деятельности часто становятся источниками и генераторами хороших новостей. Кроме того, у них есть возможности, которые могут помочь с созданием системы поощрений и мотивации для активных пользователей приложения: для них могут организовывать встречи с интересными спикерами или учебные курсы.