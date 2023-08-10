Мобильное приложение "Единой России" "Наблюдатель" скачали свыше 100 тысяч раз

Мобильное приложение "Единой России" "Наблюдатель" для выборов уже скачали свыше 100 тысяч раз. Об этом заявил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.

"У партии своя цифровая экосистема, создано мобильное приложение "Наблюдатель". У него нет чёткого партийного окраса. Оно очень наглядно помогает наблюдать за выборами, использовать цифровой инструмент. Это самое скачиваемое приложение из политически важных", — сказал он во время подписания соглашения "За честные выборы" в Общественной палате.