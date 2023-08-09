Памфилова объявила итоги регистрации кандидатов на выборы

Сегодня заканчивается этап регистрации кандидатов на выборы на единый день голосования по всей России, за исключением четырёх новых субъектов РФ. Об этом сообщила глава центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в публикации пресс-службы ЦИК России.

"Сегодня завершается этап регистрации кандидатов по всей стране. Исключение составляют четыре новых субъекта. Напомню, они приняли решение о сокращении сроков избирательных действий, поэтому там срок подачи документов продлится до 17 августа, и у комиссий ещё будет пять дней на принятие решений о регистрации", — сказано в публикации ЦИК.

В сообщении приводится статистика по выдвижениям и регистрациям. В депутаты Госдумы выдвинуты 22 кандидата от семи разных партий и один самовыдвиженец. В итоге зарегистрирован 21 человек — пакет документов не предоставили двое кандидатов. В регистрации никому не отказали.

В высшие должностные лица (ВДЛ) выдвинуты 125 кандидатов от 21 региона. Из них: 115 — от 18 разных политических партий;

10 самовыдвиженцев. Зарегистрированы 94 человека. Статус кандидата утратили 29 человек. В регистрации отказано двоим. При этом наибольшая конкуренция была на выборах в Алтайском крае, там на должность губернатора претендовали шестеро человек.

Выборы в законодательное собрание. По единым округам в 16 регионах выдвинулись 6897 кандидатов от 13 разных политических партий. Из них: зарегистрированы 6049 человек, на рассмотрении — 466 человек, лишились кандидатского статуса 267 человек, отказано в регистрации 115 людям.

По одномандатным округам в 16 регионах выдвинулись 2379 кандидатов. Из них: 2284 — от 16 разных политических партий;

95 самовыдвиженцев. Зарегистрированы 2219 человек, на рассмотрении — двое, утратили статус кандидата 123 человека, отказано в регистрации 35 людям.

В Хабаровске на выборы главы города выдвинулись 13 кандидатов. Из них: шесть — от шести разных политических партий;

семь самовыдвиженцев. Зарегистрированы семь человек, утратили статус кандидата шесть человек, в регистрации никому не отказывали.

Выборы депутатов столиц. По единым округам выдвинулись 2600 кандидатов от 12 разных политических партий. Из них: зарегистрирован 2321 человек, на рассмотрении — 194 человека, утратили статус кандидата 54 человека, отказали в регистрации 34 людям.

По одномандатным округам выдвинулись 1305 кандидатов. Из них: 1214 — от 12 разных политических партий;

91 самовыдвиженец. Зарегистрированы 1158 человек, на рассмотрении — 46 человек, утратили статус кандидата 50 человек, отказали в регистрации 51 человеку.