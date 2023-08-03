ЦИК: Более 107 тысяч человек зарегистрировались на ДЭГ за 3 дня

За три дня на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах подали заявки свыше 107 тысяч жителей 24 российских регионов. Об этом сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

"[Без Москвы] в 24 регионах на ДЭГ на сегодняшнее утро записались более 107 тысяч человек", — сказал он ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Выборы-2023: электоральные нововведения".

Шевченко напомнил, что в прошлом году явка на ДЭГ составила 83–84%. При этом в Москве почти 97% желающих проголосовать через ДЭГ воспользовались этой возможностью. В этом же году в столице даже не нужно записываться на ДЭГ, платформа позволяет на самом участке понять, голосовал ли избиратель до этого дистанционно. Если да, то просто не получит новый бюллетень.

Кроме того, с 24 июля через Единый портал госуслуг, территориальные избиркомы, многофункциональные центры поступило около восьми с половиной тысяч заявлений избирателей, прикрепившихся к избирательному участку по месту фактического проживания, а не регистрации.