Турчак назвал сентябрьские выборы для ЕР генеральной репетицией президентских
Турчак: Сентябрьские выборы для ЕР станут генеральной репетицией президентских
"Единая Россия" вступает в большой электоральный цикл: в сентябре этого года выборы различного уровня пройдут в 86 субъектах. Как заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, будет замещено более 34 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.
По словам Турчака, в сентябре в 86 регионах пройдёт более четырёх тысяч избирательных кампаний разного уровня. Независимо от уровня выборов, "Единая Россия" всегда выдвигает кандидатов от партии: процесс выдвижения практически завершён. Избирательные штабы уже выстроили стратегию, а кандидаты от партии сейчас ведут активную работу в своих избирательных округах.
"Этот электоральный цикл для партии, по сути, генеральная репетиция президентской кампании. Во всех регионах тестируем новые технологии по формированию базы наших сторонников. Лучшие практики лягут в основу стандартов работы после сентября 2023 года", — подчеркнул Турчак.
В этом году в ряде регионов страны пройдут и губернаторские выборы. Так, Сергей Собянин выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы мэра Москвы, которые состоятся 10 сентября, а депутат Госдумы Сергей Сокол выдвинут кандидатом от партии на выборах губернатора Хакасии. За губернаторские кресла также поборются и другие члены политсилы: действующий глава Приморского края Олег Кожемяко, врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, глава Якутии Айсен Николаев и другие.