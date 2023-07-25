Турчак назвал сентябрьские выборы для ЕР генеральной репетицией президентских

"Единая Россия" вступает в большой электоральный цикл: в сентябре этого года выборы различного уровня пройдут в 86 субъектах. Как заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, будет замещено более 34 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

По словам Турчака, в сентябре в 86 регионах пройдёт более четырёх тысяч избирательных кампаний разного уровня. Независимо от уровня выборов, "Единая Россия" всегда выдвигает кандидатов от партии: процесс выдвижения практически завершён. Избирательные штабы уже выстроили стратегию, а кандидаты от партии сейчас ведут активную работу в своих избирательных округах.