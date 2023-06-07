В Москве назначена дата выборов мэра

Московская городская дума назначила выборы мэра столицы на 10 сентября этого года, в единый день голосования. Согласно законам, избирательная кампания начинается сразу после публикации этого постановления Мосгордумы.

"Выборы мэра Москвы устанавливаются в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством города Москвы. <…> [30 мая был] внесён проект постановления о назначении выборов мэра Москвы <…> на 10 сентября 2023 года. <…> Принятие и официальное опубликование даст официальный старт избирательной кампании мэра Москвы 2023 года", — пояснил на заседании председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Согласно законодательству, Мосгордума назначает выборы мэра столицы за 90–100 дней до дня голосования. Так как он состоится 10 сентября, выборы должны были быть объявлены не ранее 2 июня и не позднее 12 июня. После этого начнётся выдвижение кандидатов.