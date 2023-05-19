Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от "Единой России"

Мэр Москвы Сергей Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы главы города от "Единой России". Это подтвердила замруководителя исполкома московского отделения партии, начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Ирина Елифёрова.

"На выборах мэра столицы московская "Единая Россия" планирует выдвинуть кандидатом на должность мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина. Выдвижение состоится на партийной конференции, дата которой будет определена после опубликования решения о назначении выборов", — цитирует Елифёрову ТАСС.

Напомним, жители Москвы выберут мэра в единый день голосования, который в 2023 году назначен на 10 сентября. Сейчас пост градоначальника занимает Сергей Собянин, который был утверждён в должности Мосгордумой по представлению президента РФ Дмитрия Медведева в 2010 году. После этого Собянин дважды переизбирался, при этом на выборы он шёл в качестве самовыдвиженца.