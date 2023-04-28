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28 апреля, 15:09

"Порт пяти морей": Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал

Мэр Москвы Собянин открыл после реконструкции обновлённый Южный речной вокзал

<p>Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии обновлённого Южного речного вокзала. Обложка © <a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/9358050/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба мэра и Правительства Москвы</a></p>

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии обновлённого Южного речного вокзала. Обложка © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал. Об этом сообщает пресс-служба градоначальника и правительства столицы.

  • Южный речной вокзал. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
    Южный речной вокзал. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
  • Южный речной вокзал. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
    Южный речной вокзал. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
  • Южный речной вокзал. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
    Южный речной вокзал. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
  • Южный речной вокзал. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
    Южный речной вокзал. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
  • Южный речной вокзал. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
    Южный речной вокзал. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
  • Южный речной вокзал. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
    Южный речной вокзал. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Южный речной вокзал. Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

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"Не так давно отреставрировали Северный речной вокзал, который находился в руинированном состоянии очень много лет. Теперь это, конечно, одна из самых привлекательных точек Москвы. И парк, который к нему прилегает, набережная. Организовано судоходство. Дошла очередь до Южного порта, где 20 лет ничего не было", — сказал Собянин.

По словам мэра Москвы, Южный речной вокзал был реконструирован полностью. Специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную, пешеходные маршруты, благоустроили территорию. Навигация начнётся в этом году. Круизные лайнеры будут ходить из морской гавани в 30 городов России, первое судно прибудет в порт 5 мая.

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"Москва восстановила оба своих порта — Северный и Южный, по-настоящему стала столицей — портом пяти морей", — подчеркнул Собянин.

А ранее в Москве заработали первые летние веранды. Их в столице более трёх с половиной тысяч.

Никита Никонов
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