"Порт пяти морей": Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал. Об этом сообщает пресс-служба градоначальника и правительства столицы.













"Не так давно отреставрировали Северный речной вокзал, который находился в руинированном состоянии очень много лет. Теперь это, конечно, одна из самых привлекательных точек Москвы. И парк, который к нему прилегает, набережная. Организовано судоходство. Дошла очередь до Южного порта, где 20 лет ничего не было", — сказал Собянин.

По словам мэра Москвы, Южный речной вокзал был реконструирован полностью. Специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную, пешеходные маршруты, благоустроили территорию. Навигация начнётся в этом году. Круизные лайнеры будут ходить из морской гавани в 30 городов России, первое судно прибудет в порт 5 мая.

"Москва восстановила оба своих порта — Северный и Южный, по-настоящему стала столицей — портом пяти морей", — подчеркнул Собянин.