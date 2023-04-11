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11 апреля, 09:33

​В Москве заработали первые летние веранды

Летние веранды в Москве начали принимать посетителей с 1 апреля

Летние веранды в Москве начинают принимать посетителей с 1 апреля каждый год. Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал в беседе с Лайфом, что в 2023 году многие рестораторы начали устанавливать конструкции уже с 15 марта.

Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк рассказал об открытии летних веранд. Видео © LIFE

Открытые террасы ресторанов и кафе работают ежегодно с апреля по ноябрь. Сейчас в Москве действует более трёх с половиной тысяч летних веранд, уточнил Немерюк. Некоторые из них уже открыты, другие ещё в процессе установки.

"Я надеюсь, что этот сезон будет тёплым, хорошим для всех рестораторов", — заключил глава департамента.

Тимати и Крид не стали подтверждать принадлежность бренда к их ресторану Gucci Cafe

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Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщал, что в Москве в преддверии летнего сезона дороги и тротуары промоют специальным шампунем.

Обложка ©

ТАСС / РБК / Владислав Шатило

Ольга Годуненко
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