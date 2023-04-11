​В Москве заработали первые летние веранды

Летние веранды в Москве начинают принимать посетителей с 1 апреля каждый год. Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал в беседе с Лайфом, что в 2023 году многие рестораторы начали устанавливать конструкции уже с 15 марта.

Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк рассказал об открытии летних веранд. Видео © LIFE

Открытые террасы ресторанов и кафе работают ежегодно с апреля по ноябрь. Сейчас в Москве действует более трёх с половиной тысяч летних веранд, уточнил Немерюк. Некоторые из них уже открыты, другие ещё в процессе установки.

"Я надеюсь, что этот сезон будет тёплым, хорошим для всех рестораторов", — заключил глава департамента.