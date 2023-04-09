Тимати и Крид закатили пышное открытие ресторана, несмотря на косяки с авторскими правами
Тимати и Крид пышно открыли Gucci Cafe в Москве, объяснив смысл названия
Рэперы Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и Егор Крид при поддержке ресторатора Антона Пинского закатили шикарное открытие нового ресторана Gucci Cafe в Москве, название которого написано перевёрнутыми буквами. Лайф побывал на мероприятии и поинтересовался у исполнителей, что они думают об отсутствии разрешения от бренда.
Тимати и Крид устроили пышное открытие Gucci Cafe, несмотря на косяки с авторскими правами. Видео © LIFE
Новое кафе с громким названием расположено на Новом Арбате, недалеко от ресторана азиатской кухни Тимати. По его словам, открыть совместное заведение вместе с Егором Кридом давно входило в его планы. Юнусов напомнил, что ранее здесь находилось другое заведение, но оно закрылось.
"Здесь раньше было другое заведение, но оно закрылось. Свято место пусто не бывает", — подчеркнул Тимати.
Говоря о названии Gucci Cafe и комментарии бренда, Юнусов заявил, что Gucci и не могут подтвердить, что имеют отношение к данному заведению "в связи с текущей ситуацией". Он также добавил, что и сами музыканты не могут подтвердить принадлежность бренда к ресторану.
Несмотря на эти разногласия, открытие получилось очень масштабным. У входа в ресторан собралась масса гостей и фанатов, желающих пообщаться со знаменитостями. Большая их часть — школьники и студенты. Кроме них на закрытой вечеринке по случаю открытия были замечены рэпер Мот с супругой, блогер Дмитрий Масленников, стример Бустер и многие другие.
Напомним, сегодня в Москве открылось Gucci Cafe — ресторан итальянской кухни от рэперов Егора Крида, Тимати и ресторатора Антона Пинского. Вместе с этим в комментарии итальянского бренда указано, что заведение не имеет никакого отношения ни к Gucci, ни к его товарным знакам. В случае нарушения своих прав компания пообещала принять меры защиты.
LIFE