Тимати и Крид закатили пышное открытие ресторана, несмотря на косяки с авторскими правами

Рэперы Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и Егор Крид при поддержке ресторатора Антона Пинского закатили шикарное открытие нового ресторана Gucci Cafe в Москве, название которого написано перевёрнутыми буквами. Лайф побывал на мероприятии и поинтересовался у исполнителей, что они думают об отсутствии разрешения от бренда.

Тимати и Крид устроили пышное открытие Gucci Cafe, несмотря на косяки с авторскими правами. Видео © LIFE

Новое кафе с громким названием расположено на Новом Арбате, недалеко от ресторана азиатской кухни Тимати. По его словам, открыть совместное заведение вместе с Егором Кридом давно входило в его планы. Юнусов напомнил, что ранее здесь находилось другое заведение, но оно закрылось.

"Здесь раньше было другое заведение, но оно закрылось. Свято место пусто не бывает", — подчеркнул Тимати.

Говоря о названии Gucci Cafe и комментарии бренда, Юнусов заявил, что Gucci и не могут подтвердить, что имеют отношение к данному заведению "в связи с текущей ситуацией". Он также добавил, что и сами музыканты не могут подтвердить принадлежность бренда к ресторану.

Несмотря на эти разногласия, открытие получилось очень масштабным. У входа в ресторан собралась масса гостей и фанатов, желающих пообщаться со знаменитостями. Большая их часть — школьники и студенты. Кроме них на закрытой вечеринке по случаю открытия были замечены рэпер Мот с супругой, блогер Дмитрий Масленников, стример Бустер и многие другие.