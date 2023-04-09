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9 апреля, 12:39

Тимати и Егор Крид открывают в Москве Gucci Cafe без разрешения бренда

<p>Егор Крид ест пасту в предполагаемом помещении Gucci Cafe. Обложка © <a href="https://t.me/egorkreed/1850" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / ЕГОР КРИД</p>

Егор Крид ест пасту в предполагаемом помещении Gucci Cafe. Обложка © Telegram / ЕГОР КРИД

В Gucci открестились от Gucci Cafe — ресторана итальянской кухни от рэперов Егора Крида, Тимати и ресторатора Антона Пинского. Сегодня, 9 апреля, в заведении состоится закрытая вечеринка, а завтра оно откроется для всех желающих. Комментарием бренда о ситуации поделилась экс-главред российских Vogue и Tatler Ксения Соловьёва.

"Gucci подтверждает, что это пространство/помещение не имеет никакого отношения ни к бренду Gucci, ни к его товарным знакам. Бренд Gucci не давал никакого согласия, разрешения или прав на открытие и управление этим заведением, будь то по контракту или иным образом. Компания примет меры защиты в случае нарушения своих прав",опубликовала она его в своём телеграм-канале.

Сам же Егор Крид опубликовал в своём телеграм-канале фотографию, на которой он стоит за столом в ремонтируемом помещении и ест пасту.

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Матвей Константинов
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