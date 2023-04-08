Никас Сафронов подал против Wildberries самый крупный за всю историю российского искусства иск
Никас Сафронов подал иск к Wildberries на 10 млрд за нарушение авторских прав
Художник Никас Сафронов подал иск против маркетплейса Wildberries о взыскании 10 миллиардов рублей. Именно в такую сумму деятель искусства оценил нелегальную продажу товаров с его картинами. Как сообщает Mash, это самый крупный иск "за всю историю российского искусства".
По данным телеграм-канала, на маркетплейсе предлагаются различные товары с рисунками 67-летнего художника. К примеру, можно приобрести набор для вышивания крестом "Никас", пакет-майку с аналогичным названием и другие позиции. При этом ни один из продавцов не получал от Сафронова официального разрешения на использование его собственности. В итоге художник обратился в суд.
Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров выиграл суд у православных активистов. Скандал разгорелся из-за танцев поп-короля на кресте во время прошлогоднего концерта в Кремле.
ТАСС / Сергей Фадеичев