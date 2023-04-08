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8 апреля, 16:41

Никас Сафронов подал против Wildberries самый крупный за всю историю российского искусства иск

Никас Сафронов подал иск к Wildberries на 10 млрд за нарушение авторских прав

Художник Никас Сафронов подал иск против маркетплейса Wildberries о взыскании 10 миллиардов рублей. Именно в такую сумму деятель искусства оценил нелегальную продажу товаров с его картинами. Как сообщает Mash, это самый крупный иск "за всю историю российского искусства".

По данным телеграм-канала, на маркетплейсе предлагаются различные товары с рисунками 67-летнего художника. К примеру, можно приобрести набор для вышивания крестом "Никас", пакет-майку с аналогичным названием и другие позиции. При этом ни один из продавцов не получал от Сафронова официального разрешения на использование его собственности. В итоге художник обратился в суд.

  • Товары, которые продаются на маркетплейсе без согласия художника. Фото © Telegram / Mash
    Товары, которые продаются на маркетплейсе без согласия художника. Фото © Telegram / Mash
  • Товары, которые продаются на маркетплейсе без согласия художника. Фото © Telegram / Mash
    Товары, которые продаются на маркетплейсе без согласия художника. Фото © Telegram / Mash
  • Товары, которые продаются на маркетплейсе без согласия художника. Фото © Telegram / Mash
    Товары, которые продаются на маркетплейсе без согласия художника. Фото © Telegram / Mash

Товары, которые продаются на маркетплейсе без согласия художника. Фото © Telegram / Mash

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Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Наталья Исакова
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