Киркоров выиграл суд у православных активистов из-за скандала с танцами на кресте
Тот самый концерт в Кремле, из-за которого Киркоров попал в скандал. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Российский певец Филипп Киркоров выиграл суд у православных активистов, сообщает Mash. Скандал разгорелся из-за танцев поп-короля на кресте во время прошлогоднего концерта в Кремле.
Изначально православные активисты с руководителем проекта "Мирный воин" Михаилом Феодориди расценили действия артиста как богохульство и потребовали взыскать с певца один миллион рублей, но позже снизили требования до извинений и одного символического рубля. Адвокаты Киркорова на судебных заседаниях объясняли, что песня "Мария Магдалина" посвящена покойной матери исполнителя, а дома у него есть иконы из Афона и личная часовня. В связи с этим московский суд отклонил жалобу активистов.
Кстати, ранее Филипп Киркоров рассекретил своих фаворитов в четвёртом сезоне шоу "Маска". Российский певец назвал трёх участников, чьи яркие образы запали ему в душу.