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15 марта, 15:50

Киркоров выиграл суд у православных активистов из-за скандала с танцами на кресте

<p>Тот самый концерт в Кремле, из-за которого Киркоров попал в скандал. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Тот самый концерт в Кремле, из-за которого Киркоров попал в скандал. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российский певец Филипп Киркоров выиграл суд у православных активистов, сообщает Mash. Скандал разгорелся из-за танцев поп-короля на кресте во время прошлогоднего концерта в Кремле.

Изначально православные активисты с руководителем проекта "Мирный воин" Михаилом Феодориди расценили действия артиста как богохульство и потребовали взыскать с певца один миллион рублей, но позже снизили требования до извинений и одного символического рубля. Адвокаты Киркорова на судебных заседаниях объясняли, что песня "Мария Магдалина" посвящена покойной матери исполнителя, а дома у него есть иконы из Афона и личная часовня. В связи с этим московский суд отклонил жалобу активистов.

Филипп Киркоров впервые рассказал, почему от него ушла Алла Пугачёва

Филипп Киркоров впервые рассказал, почему от него ушла Алла Пугачёва

Кстати, ранее Филипп Киркоров рассекретил своих фаворитов в четвёртом сезоне шоу "Маска". Российский певец назвал трёх участников, чьи яркие образы запали ему в душу.

Наталья Исакова
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