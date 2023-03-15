Киркоров выиграл суд у православных активистов из-за скандала с танцами на кресте

Изначально православные активисты с руководителем проекта "Мирный воин" Михаилом Феодориди расценили действия артиста как богохульство и потребовали взыскать с певца один миллион рублей, но позже снизили требования до извинений и одного символического рубля. Адвокаты Киркорова на судебных заседаниях объясняли, что песня "Мария Магдалина" посвящена покойной матери исполнителя, а дома у него есть иконы из Афона и личная часовня. В связи с этим московский суд отклонил жалобу активистов.