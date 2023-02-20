Филипп Киркоров рассекретил своих фаворитов в четвёртом сезоне шоу "Маска"

Российский эстрадный певец и член жюри музыкального телешоу "Маска" Филипп Киркоров назвал своих фаворитов среди участников. Артист признался, что среди его любимчиков есть три конкурсанта, один из которых Мандрил.

"Передо мной финалист. Абсолютно. Артист Артистыч. Обаяшка", — сказал Киркоров после выступления участника в эфире шоу на телеканале НТВ.

По его мнению, скрывающаяся в костюме знаменитость непременно дойдёт до финала нового сезона. Кстати, певец уверен, что под маской Мандрила выступает блогер, хип-хоп-исполнитель и бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, более известный как Dava. Кроме того, член жюри назвал одним из фаворитов Хомяка. Когда участник в костюме пушистого зверька вышел на сцену, король эстрады сильно обрадовался.

"Это наш один из самых любимых персонажей четвёртого сезона", — отметил он.

Также среди конкурсантов Киркоров выделил Пуделя. Исполнитель хитов "Зайка моя" и "Цвет настроения синий" рассказал, что его самого так называли ещё в школьные годы.