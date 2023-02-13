Киркоров рассказал "инсайдерскую" информацию, как в СССР запрещали песню Пугачёвой

Народный артист России Филипп Киркоров в эфире шоу "Маска" на телеканале НТВ рассказал историю, как во время СССР запрещали песню "Всё могут короли" Аллы Пугачёвой.

"А вы знаете историю этой песни? Это такая инсайдерская информация. У нас же программа не только развлекательная, но и познавательная. Когда была записана эта песня на стихи Леонида Дербенева, то её сразу везде запретили", — рассказал Киркоров.

Примечательно, что снять запрет получилось достаточно неожиданным и случайным образом. В 1975 году Пугачёва после победы на конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии отправилась на музыкальный конкурс в Сопот, где она и спела "Всё могут короли". В СССР выступление показывали в прямом эфире, поэтому запрещать композицию после этого было абсолютно бессмысленно.