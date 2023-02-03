Квартиру Бориса Моисеева в Юрмале может унаследовать семья Аллы Пугачёвой

За наследство умершего в прошлом году Бориса Моисеева развернулась настоящая война: его родной брат Маркс Толкач судится с концертным директором артиста Сергеем Горохом. Он утверждает, что завещание, по которому вся недвижимость певца была отдана последнему, было составлено с нарушениями и не отражает его реальной воли. Речь идёт о двух квартирах в Москве: одной — в Юрмале и ещё одной — в Болгарии.

Как пишет kp.ru, для решения своей проблемы Толкач обратился к адвокату Александру Добровинскому. Теперь им предстоит ознакомиться с оригиналом завещания.

"У Маркса Толкача есть подозрение, что завещание было составлено Борисом, когда он был уже болен и недееспособен. Будем поднимать документы и выяснять истину", — сказал Добровинский.

При этом сам Горох, считает Толкач, не сможет объяснить наличие только его фамилии в документе. Несколько лет назад в эфире одной телепередачи Моисеев признался, что собирается отдать всё наследство "своему брату Марику", а в другом интервью хотел завещать квартиру в Юрмале Кристине Орбакайте. Брат артиста уверен, что это жильё должна унаследовать семья Аллы Пугачёвой, которая все эти годы помогала его брату. Так будет справедливо, заметил Толкач.

"Человек просто присвоил себе всё состояние Бори. Видимо, когда брат был в невменяемом состоянии, он и подмахнул это завещание. Мы пока не видели содержание этого документа. Даже не знаем, есть ли он вообще. Это предстоит выяснить адвокату. Ну а пока новости невесёлые. Как мне стало известно, Горох начал распродавать недвижимость Бори. Уже продана квартира в Крылатском", — добавил он.