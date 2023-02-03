Глава ЕК заявила о новом массивном пакете санкций против России на €10 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила, что новый пакет санкций ЕС против России будет поистине "массивным" и составит 10 миллиардов евро.

"Готовится 10-й пакет санкций против России, мы хотим, чтобы он вступил в силу до 24 февраля. Его объём составит порядка €10 млрд, это очередной массивный пакет", — сказала глава ЕК по итогам саммита ЕС — Украина.

На этот раз план Евросоюза заключается в том, чтобы "сконцентрироваться на технологиях, которые не должны быть доступны России". Фон дер Ляйен пояснила, что цель ЕС — добиться "нулевой доступности" для РФ "некоторых компонентов, которые были обнаружены в российских беспилотниках". Также в 10-й пакет войдут меры, препятствующие обходу санкций.