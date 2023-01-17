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17 января, 15:59

Стало известно содержание десятого, юбилейного пакета санкций ЕС

Глава ЕК фон дер Ляйен проанонсировала десятый пакет антироссийских санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ввести юбилейный, десятый пакет санкций против России, сообщает CNN. Новый документ, как предполагают в Брюсселе, будет призван закрыть лазейки в уже принятых мерах.

"Этот пакет мер будет в основном направлен на то, чтобы закрыть лазейки, покончить с обходами, а также добиться массовых последствий для тех, кто обходит санкции Евросоюза", — цитирует её слова американский телеканал.

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Ранее во вторник МИД РФ расширил список представителей Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию нашей страны, в ответ на девятый пакет антироссийских санкций. Перечень "невъездных" пополнили главы европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружение и военную технику киевскому режиму.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

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