Стало известно содержание десятого, юбилейного пакета санкций ЕС
Глава ЕК фон дер Ляйен проанонсировала десятый пакет антироссийских санкций
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ввести юбилейный, десятый пакет санкций против России, сообщает CNN. Новый документ, как предполагают в Брюсселе, будет призван закрыть лазейки в уже принятых мерах.
"Этот пакет мер будет в основном направлен на то, чтобы закрыть лазейки, покончить с обходами, а также добиться массовых последствий для тех, кто обходит санкции Евросоюза", — цитирует её слова американский телеканал.
Ранее во вторник МИД РФ расширил список представителей Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию нашей страны, в ответ на девятый пакет антироссийских санкций. Перечень "невъездных" пополнили главы европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружение и военную технику киевскому режиму.
Shutterstock