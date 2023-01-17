Стало известно содержание десятого, юбилейного пакета санкций ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ввести юбилейный, десятый пакет санкций против России, сообщает CNN. Новый документ, как предполагают в Брюсселе, будет призван закрыть лазейки в уже принятых мерах.

"Этот пакет мер будет в основном направлен на то, чтобы закрыть лазейки, покончить с обходами, а также добиться массовых последствий для тех, кто обходит санкции Евросоюза", — цитирует её слова американский телеканал.