Учитель из Петербурга рассказала о 12-летнем пути к финалу телешоу "Классная тема!"

Учитель истории и обществознания Ксения Медведева поделилась 12-летней историей преподавания в школе, где выросла она сама, её родители и даже будущий супруг. В беседе с газетой "Петербургский дневник" учительница рассказала, как стала участницей всероссийского проекта "Классная тема!", а родная школа её поддержала.

Несмотря на то, что большинство родственников Ксении — педагоги, она не планировала преподавать, но судьба распорядилась по-своему. Будучи студенткой второго курса СПбГУ Ксения заглянула в гости к учителям и осталась в школе: директор попросила выручить и заменить педагога-организатора.

"Так я решила помочь и стала совмещать работу и учёбу. На мне была вся внеучебная жизнь: праздники, концерты, военно-патриотическое воспитание. А ещё через 2 года я сказала, что хочу взять несколько часов нагрузки, чтобы попробовать себя в педагогической деятельности. С этого началась моя карьера учителя", — рассказала девушка.

Ксения добавила, что всегда любила участвовать в профильных конкурсах и, узнав о проекте "Классная тема!", сразу начала к нему готовиться. Её ученики жили этим шоу вместе с педагогом — родители признавались Медведевой, что никогда не видели, чтобы их дети были так увлечены телепередачей.

"В душе каждый учитель — актёр. Учителя — это строители, которые починят парту, психологи, которые успокоят разбушевавшийся класс, и медики, которые придут на помощь. При этом все педагоги очень загружены и некоторым просто не хватает сил. Но когда ты на что-то решаешься, тебя поддерживает всё педагогическое сообщество страны", — поделилась историк.

Ксения подчеркнула, что решила провести в эфире урок, который станет особенным, — рассказать о богатствах нашей страны, о её жителях. Благодаря телешоу самые достойные педагоги страны подружились, создав свой большой "педсовет".

"Думаю, современный педагог, безусловно, образован, умеет вести за собой, чтобы ребёнку самому захотелось изучить тему. Очень важный элемент — непрерывное образование. Мы постоянно учимся, повышаем квалификацию", — заключила учительница.