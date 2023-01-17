Путин предложил Госдуме выйти из договоров Совета Европы
Президент Путин внёс в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России
Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в отношении нашей страны. Информация о внесении документа размещена во вторник в думской электронной базе.
Скриншот из электронной базы Госдумы
Текст законопроекта под номером 279220-8 на сайте нижней палаты пока недоступен. Из думской базы следует, что документ сегодня был зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы.
Другой документ, подписанный президентом России, появился во вторник на официальном портале правовой информации. В нём Владимир Путин назначил замглавы МИД Александра Грушко своим официальным представителем при рассмотрении парламентом вопроса о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
Напомним, что 15 марта 2022 года вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о выходе России из Совета Европы. Он добавил, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию. А перед Новым годом правительство предложило президенту Владимиру Путину прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России.