Путин предложил Госдуме выйти из договоров Совета Европы

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в отношении нашей страны. Информация о внесении документа размещена во вторник в думской электронной базе.

Скриншот из электронной базы Госдумы

Текст законопроекта под номером 279220-8 на сайте нижней палаты пока недоступен. Из думской базы следует, что документ сегодня был зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы.

Другой документ, подписанный президентом России, появился во вторник на официальном портале правовой информации. В нём Владимир Путин назначил замглавы МИД Александра Грушко своим официальным представителем при рассмотрении парламентом вопроса о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.