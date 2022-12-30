Кабмин предложил прекратить действие договоров Совета Европы

Правительство намерено представить президенту РФ Владимиру Путину предложение прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России. Об этом говорится в соответствующем документе на официальном портале правовой информации.

"Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу Федерального собрания РФ предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы", — указано в тексте.