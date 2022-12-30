Кабмин предложил прекратить действие договоров Совета Европы
Кабмин предложил прекратить в отношении России действие договоров Совета Европы
Правительство намерено представить президенту РФ Владимиру Путину предложение прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России. Об этом говорится в соответствующем документе на официальном портале правовой информации.
"Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу Федерального собрания РФ предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы", — указано в тексте.
Ранее сообщалось, что Правительство России одобрило приостановление российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения. Инициатива направлена на принятие мер по обеспечению российских интересов.
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