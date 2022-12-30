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30 декабря, 15:20
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Кириенко исполнил желание мальчика из Луганска в рамках "Ёлки желаний"

Первый заместитель руководителя АП РФ Сергей Кириенко принял участие в новогодней акции "Ёлка желаний", исполнив мечты трёх детей, сообщили "Ленте.ру" в оргкомитете мероприятия.

Так, шестилетний Дмитрий из Саратова, увлекающийся динозаврами и морскими обитателями, приехал в Москву и посетил Палеонтологический музей и океанариум.

Новогоднее чудо не обошло стороной и девятилетнего Андрея из Луганска, который приехал в столицу, где посетил кремлёвскую ёлку и Музей Победы на Поклонной горе. Также он получил в подарок домашний спортивный комплекс.

Ещё один ребёнок, чью мечту исполнил Сергей Владиленович, — шестилетняя Софья из Ульяновска, которая увлекается спортом. Она получила в качестве новогоднего подарка велосипед.

Медведев организовал поездку в Петербург для девочки из ЛНР в рамках "Ёлки желаний"

Медведев организовал поездку в Петербург для девочки из ЛНР в рамках "Ёлки желаний"

А премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил мечту десятилетнего Рамина Павленко. Глава кабмина подарил ему теннисный стол и ракетки.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Матвей Шандрыголов

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