Кириенко исполнил желание мальчика из Луганска в рамках "Ёлки желаний"

Первый заместитель руководителя АП РФ Сергей Кириенко принял участие в новогодней акции "Ёлка желаний", исполнив мечты трёх детей, сообщили "Ленте.ру" в оргкомитете мероприятия.

Так, шестилетний Дмитрий из Саратова, увлекающийся динозаврами и морскими обитателями, приехал в Москву и посетил Палеонтологический музей и океанариум.

Новогоднее чудо не обошло стороной и девятилетнего Андрея из Луганска, который приехал в столицу, где посетил кремлёвскую ёлку и Музей Победы на Поклонной горе. Также он получил в подарок домашний спортивный комплекс.

Ещё один ребёнок, чью мечту исполнил Сергей Владиленович, — шестилетняя Софья из Ульяновска, которая увлекается спортом. Она получила в качестве новогоднего подарка велосипед.