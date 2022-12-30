Женщина нашла утерянное обручальное кольцо в унитазе через 21 год

Жительница Флориды уронила обручальное кольцо в унитаз, а через 21 год оно нашлось при замене сантехники. Об этом пишет американское информационное агентство United Press International. Супруги Ник и Шайна Дэй рассказали, что гостили в доме родителей мужа.

"Однажды она подошла ко мне и сказала: "Кажется, я потеряла кольцо". Шайна сказала, что кольцо лежало на полочке рядом с унитазом, а теперь там его нет и она думает, что случайно смыла его в унитаз", — поделился мужчина.

Женщина вспоминает, что прибиралась в ванной комнате и, видимо, случайно смахнула украшение. По её словам, семья приложила немало усилий, чтобы найти кольцо. Шайна даже спустилась в септический резервуар, чтобы прокачать его через сито, но всё было тщетно. Родители Ника через два десятилетия решили сменить сантехнику в доме, и мастер неожиданно увидел застрявшее кольцо, которое тут же вернулось к хозяйке.

"Оно было завёрнуто в маленький рождественский пакет, поэтому мы его открыли, и мы оба точно знали, что это такое", — отметил Ник.