Женщина нашла утерянное обручальное кольцо в унитазе через 21 год
В США женщина нашла утерянное обручальное кольцо в унитазе через 21 год
Жительница Флориды уронила обручальное кольцо в унитаз, а через 21 год оно нашлось при замене сантехники. Об этом пишет американское информационное агентство United Press International. Супруги Ник и Шайна Дэй рассказали, что гостили в доме родителей мужа.
"Однажды она подошла ко мне и сказала: "Кажется, я потеряла кольцо". Шайна сказала, что кольцо лежало на полочке рядом с унитазом, а теперь там его нет и она думает, что случайно смыла его в унитаз", — поделился мужчина.
Женщина вспоминает, что прибиралась в ванной комнате и, видимо, случайно смахнула украшение. По её словам, семья приложила немало усилий, чтобы найти кольцо. Шайна даже спустилась в септический резервуар, чтобы прокачать его через сито, но всё было тщетно. Родители Ника через два десятилетия решили сменить сантехнику в доме, и мастер неожиданно увидел застрявшее кольцо, которое тут же вернулось к хозяйке.
"Оно было завёрнуто в маленький рождественский пакет, поэтому мы его открыли, и мы оба точно знали, что это такое", — отметил Ник.
Ранее сообщалось, что в Чикаго нашли американку, которая пропала более десяти лет назад. Её тело обнаружили на кладбище бездомных. Всё случилось ещё весной 2011 года, когда 61-летняя Линзен Франклин внезапно исчезла. На протяжении 11 лет её дочь отчаянно пыталась найти мать, активно сотрудничала с полицией. В итоге дело удалось раскрыть только сейчас.
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