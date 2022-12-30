В США пожалели, что вовремя не послушали Путина и упустили важный шанс

Бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил об упущенной возможности США. По его словам, Вашингтон мог принять требования Москвы о нерасширении НАТО на Восток, однако вместо этого спровоцировал конфликт на Украине.

"США было бы сегодня намного лучше, если бы они серьёзнее отнеслись к требованиям [президента России Владимира] Путина", — говорится в статье 19FortyFive.

По его словам, этот шаг американских властей продемонстрировал бы ценность дипломатии и способствовал продолжению переговоров с Москвой. Благодаря этому США смогли бы существенно сократить военные расходы, больше денег было бы вложено в экономику и пошло на нужды граждан.

"Они бы гордились внутренней политикой, а не сомнительной деятельностью своего правительства за рубежом", — констатировал Бэндоу.