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29 декабря, 21:02

Конгрессмен из США позавидовал Украине

Конгрессмен Нелс упрекнул политиков в чрезмерной заботе об Украине, а не США

Американским политикам стоило бы уделять своей стране такое внимание, которым они удостаивают Украину. На эту тему посетовал член палаты представителей от 22-го округа Техаса Трой Эдвин Нелс.

"Я бы хотел, чтобы демократы (и некоторые республиканцы) заботились о безопасности границы так же сильно, как они заботятся об Украине", — написал он в Twitter.

Парламентарий имел в виду южную границу США, очень проблемную для страны из-за бесконечной нелегальной миграции.

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Ранее Лайф писал, что в США констатировали исчезновение Украины как государства. По оценке американского правозащитника Аджаму Бараки, Белый дом превратил страну в "пушечное мясо" ради своих интересов.

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Андрей Григорьев

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