Конгрессмен из США позавидовал Украине

Американским политикам стоило бы уделять своей стране такое внимание, которым они удостаивают Украину. На эту тему посетовал член палаты представителей от 22-го округа Техаса Трой Эдвин Нелс.

"Я бы хотел, чтобы демократы (и некоторые республиканцы) заботились о безопасности границы так же сильно, как они заботятся об Украине", — написал он в Twitter.

Парламентарий имел в виду южную границу США, очень проблемную для страны из-за бесконечной нелегальной миграции.