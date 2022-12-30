Конгрессмен из США позавидовал Украине
Конгрессмен Нелс упрекнул политиков в чрезмерной заботе об Украине, а не США
Американским политикам стоило бы уделять своей стране такое внимание, которым они удостаивают Украину. На эту тему посетовал член палаты представителей от 22-го округа Техаса Трой Эдвин Нелс.
"Я бы хотел, чтобы демократы (и некоторые республиканцы) заботились о безопасности границы так же сильно, как они заботятся об Украине", — написал он в Twitter.
Парламентарий имел в виду южную границу США, очень проблемную для страны из-за бесконечной нелегальной миграции.
Ранее Лайф писал, что в США констатировали исчезновение Украины как государства. По оценке американского правозащитника Аджаму Бараки, Белый дом превратил страну в "пушечное мясо" ради своих интересов.
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