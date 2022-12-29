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29 декабря, 20:31
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Новогодний корпоратив в Москве закончился дракой и массовым задержанием

В Москве задержали более десяти участников новогоднего корпоратива с потасовкой

В развлекательном заведении на юге Москвы по улице Ленинская Слобода во время корпоративного празднования Нового года произошла потасовка. В результате правоохранительным органам пришлось задержать более 10 её участников. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".

"По предварительным данным, произошёл конфликт между двумя гражданами, переросший в потасовку. Несколько граждан были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Пострадавших нет. Заявлений от граждан не поступало", — сказал собеседник агентства.

На одного из задержанных в полиции составили административный материал о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ). Остальные доставлены в отделение для опроса. Источник агентства уточнил, что драка произошла на корпоративе.

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Ранее Лайф писал, что сотрудники устроили массовую драку на пункте Ozon в Екатеринбурге. Конфликт произошёл из-за того, что они мешали друг другу выйти после смены: спешили на автобусы, толкались и били коллег.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Александр Авилов

Арина Родионова

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