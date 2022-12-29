Новогодний корпоратив в Москве закончился дракой и массовым задержанием

В развлекательном заведении на юге Москвы по улице Ленинская Слобода во время корпоративного празднования Нового года произошла потасовка. В результате правоохранительным органам пришлось задержать более 10 её участников. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".

"По предварительным данным, произошёл конфликт между двумя гражданами, переросший в потасовку. Несколько граждан были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Пострадавших нет. Заявлений от граждан не поступало", — сказал собеседник агентства.

На одного из задержанных в полиции составили административный материал о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ). Остальные доставлены в отделение для опроса. Источник агентства уточнил, что драка произошла на корпоративе.