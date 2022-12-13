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13 декабря, 08:42

Сотрудники устроили массовую драку на пункте Ozon в Екатеринбурге

Сотрудники-мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ural Mash и публикует видео потасовки.

Сотрудники устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon в Екатеринбурге. Видео © Ural Mash

По данным телеграм-канала, конфликт произошёл из-за того, что сотрудники мешали друг другу выйти после смены: спешили на автобусы, толкались и били коллег. И якобы такое происходит уже не первый раз.

При этом в полиции Лайфу заявили, что сообщений о происшествии им не поступало, информации о пострадавших нет. Правоохранители проверят сведения, появившиеся в Сети.

"Рабы с пломбами": Что творится за яркой витриной Ozon

"Рабы с пломбами": Что творится за яркой витриной Ozon

А ранее в Подмосковье сотрудники склада Ozon массово заболели менингитом. Известно, что заболевшие работники жили в одном общежитии. Ситуацию на контроль взял региональный Роспотребнадзор.

Обложка ©

Ural Mash

Александра Вишнякова

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