Сотрудники устроили массовую драку на пункте Ozon в Екатеринбурге

Сотрудники-мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ural Mash и публикует видео потасовки.

Сотрудники устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon в Екатеринбурге. Видео © Ural Mash

По данным телеграм-канала, конфликт произошёл из-за того, что сотрудники мешали друг другу выйти после смены: спешили на автобусы, толкались и били коллег. И якобы такое происходит уже не первый раз.