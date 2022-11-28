Сотрудников склада Ozon в Подмосковье массово госпитализировали с менингитом

В Подмосковье сотрудники склада Ozon массово заболели менингитом. Больше 30 человек уже распределили в инфекционных отделениях, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, в больницы Красногорска, Дедовска и Истры продолжают привозить заболевших работников популярного маркетплейса. Предварительно известно, что все заразившиеся проживали в общежитии в Нахабине, в одной комнате было до пяти человек. Симптомы одновременно у нескольких человек проявились пару дней назад — головная боль, повышение температуры и кашель. Несмотря на плохое самочувствие, люди продолжали ходить на работу. Ситуация ухудшилась, заражённых госпитализировали. Некоторые из них находятся в реанимации.

По данным источника Лайфа, на объект вызвали медицинскую бригаду, врачи осматривают сотрудников и делают прививки вакциной менактра. Если сотрудники откажутся от вакцинации, их отстранят от работы. На складе также обрабатывают поверхности дезинфицирующими растворами, в ближайшее время запланирована масштабная дезинфекция. На рабочих местах вводится масочный режим.