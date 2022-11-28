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28 ноября, 12:21

Россиянам рассказали, чем грозит неправильная эксплуатация инфракрасного обогревателя

Физик Шамин: Неправильная эксплуатация инфракрасного обогревателя может привести к астме

Инфракрасные (ИК) обогреватели могут нанести вред здоровью, если использовать их неправильно. Об этом предупредил доктор физико-математических наук и директор Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА Роман Шамин. По его словам, при нарушении правил эксплуатации приборов возможно появление дискомфорта, чувства сухости кожи и головной боли, но это далеко не все последствия.

"Такие приборы сушат воздух. При его нагревании снижается относительная влажность, то есть доля насыщения паром. Это влияет на слизистые оболочки, снижает иммунитет и создаёт благоприятные условия для размножения вирусов, может привести даже к обострению хронических заболеваний, в том числе бронхиальной астмы", — отметил эксперт в беседе с Лайфом.

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Избежать тяжёлых последствий, как указал наш собеседник, поможет правильный выбор прибора. В зависимости от длины излучаемых волн инфракрасные обогреватели подразделяются на несколько типов. Так, в бытовых приборах длина волн, как правило, колеблется от 50 до 2000 мкм. Размещать такие обогреватели необходимо строго по инструкции. К примеру, подвесной прибор мощностью 1 кВт нужно закрепить так, чтобы до головы человека в вертикальном положении было не менее одного метра, пояснил специалист. Что касается ИК-обогревателей со средневолновым излучением (от 2,5 до 50 мкм), то они предназначены для загородных домов или квартир, где потолки выше трёх метров. В таком случае расстояние между прибором и человеком должно быть уже не менее двух с половиной метров.

"Приборы с коротковолновым излучением (от 0,74 до 2,5 мкм) можно устанавливать только на промышленных объектах или в открытых пространствах — террасах, беседках. Расстояние до объектов и людей должно быть не меньше пяти–шести метров. Помимо правильного выбора ИК-обогревателя полезно также оснастить помещение увлажнителем воздуха с функцией контроля и поддержания уровня влажности. Этот показатель не должен снижаться ниже 45%", — резюмировал Шамин.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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