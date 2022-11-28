Енотиха из Красноярска передала привет сородичу с позывным Херсон

Енотиха Майя из Красноярска передала привет сородичу с позывным Херсон и пообещала "своих не бросать". Об этом сообщается в телеграм-канале херсонского зверька.

Енотиха Майя передала поддержку сородичу из Херсона. Видео © Telegram / "Енот Херсон"

Майя позировала на камеру на фоне таблички с надписью "СВОих енотов не бросаем". В ответ на это Херсон поделился, что смущён таким вниманием от енотихи и рад знакомству.

"Майя, ты классная! Страничку твою не нашёл, но очень рад виртуальному знакомству. Спасибо за то, что поддерживаешь нас! Так победим!" — говорится в публикации енота Херсона.