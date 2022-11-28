ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 ноября 2022, 12:09

Енотиха из Красноярска передала привет сородичу с позывным Херсон

Енотиха Майя из Красноярска передала привет сородичу с позывным Херсон и пообещала "своих не бросать". Об этом сообщается в телеграм-канале херсонского зверька.

Енотиха Майя передала поддержку сородичу из Херсона. Видео © Telegram / "Енот Херсон"

Майя позировала на камеру на фоне таблички с надписью "СВОих енотов не бросаем". В ответ на это Херсон поделился, что смущён таким вниманием от енотихи и рад знакомству.

"Майя, ты классная! Страничку твою не нашёл, но очень рад виртуальному знакомству. Спасибо за то, что поддерживаешь нас! Так победим!" — говорится в публикации енота Херсона.

Еноты справили нужду на американский флаг в доме чиновника из Нью-Йорка
Еноты справили нужду на американский флаг в доме чиновника из Нью-Йорка

Ранее десантник ВС РФ рассказал, что российские военные отказались отдавать Украине "енота-десантника" с позывным Херсон. По его словам, зверёк отлично прижился на новом месте.

BannerImage

Telegram / "Енот Херсон"

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Животные
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Красноярский край
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar