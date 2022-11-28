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Опубликовано 28 ноября 2022, 11:51

Пасечник сообщил об освобождении из украинского плена 23 военнослужащих ЛНР

Из украинского плена освобождены 23 военнослужащих Луганской Народной Республики. Об этом объявил врио главы региона Леонид Пасечник.

"Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины! Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких", — написал он в телеграм-канале.

По словам Пасечника, все военные отмечают нечеловеческое отношение в плену: моральные унижения, физическое насилие, пытки и избиения. Врио главы ЛНР добавил, что всем им предоставят медицинскую помощь и реабилитацию.

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Последний раз об освобождении военных Минобороны РФ сообщало 26 ноября. Тогда из украинского плена вернулись девять солдат. Военнослужащих доставили в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

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Артур Лапсаков
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