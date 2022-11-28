В России предложили закрепить по одному экообъекту за студенческими волонтёрскими центрами

За студенческими волонтёрскими центрами следует закрепить по одному экообъекту. С соответствующей инициативой к руководителю Федерального агентства по делам молодёжи Ксении Разуваевой обратился проректор Российского экологического университета (РТУ) МИРЭА Игорь Тарасов. Копия его письма оказалась в распоряжении Лайфа.

"В рамках исполнения перечня поручений по итогам встречи президента РФ [Владимира Путина] с участниками молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" закрепить за волонтёрскими студенческими центрами всех российских вузов перечень природных объектов по формуле "один вуз — один подшефный экообъект" с учётом соблюдения принципов рациональности и пропорциональности масштабов объекта и учебного заведения", — говорится в обращении.

Вместе с тем Тарасов предлагает разработать специальную программу экологического студенческого волонтёрства в регионах, а также обеспечить информационное сопровождение кампании на федеральном уровне. РТУ МИРЭА готов оказать помощь в разработке и реализации идей. При этом автор обращения отметил, что если предложенная программа охватит все 710 вузов России, то это позволит решить значительный массив экологических проблем в стране.

В настоящее время РТУ МИРЭА имеет многочисленный и слаженный волонтёрский центр среди всех вузов страны, в том числе в сфере экологии. Его добровольцы с 2011 года помогают Прибайкальскому национальному парку, который входит в состав участка Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Озеро Байкал". Кроме того, несколько лет студенты РТУ МИРЭА занимались благоустройством и уборкой территории на острове Ольхон. В 2019 году волонтёры вуза строили экологическую тропу "В дебри Хамар-Дабана" в рамках международного проекта ассоциации "Большая байкальская тропа".