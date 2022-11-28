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28 ноября, 11:36

Российские войска отразили две контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Вооружённые силы России отразили две контратаки украинских военных на Южно-Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении в районе населённых пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой Народной Республики ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ", — сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, за минувшие сутки ВС России уничтожили в этом районе более 50 украинских военных, две бронированные машины и одну БМП.

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Ранее стало известно, что российская артиллерия поразила две тактические группы ВСУ при их попытке наступления в ЛНР. В результате было уничтожено более 30 украинских бойцов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Светлана Оперук

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