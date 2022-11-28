Российские войска отразили две контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Вооружённые силы России отразили две контратаки украинских военных на Южно-Донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении в районе населённых пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой Народной Республики ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ", — сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, за минувшие сутки ВС России уничтожили в этом районе более 50 украинских военных, две бронированные машины и одну БМП.