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Опубликовано 28 ноября 2022, 11:27

ВКС РФ уничтожили более ста украинских военных в Днепропетровской области

Воздушно-космические силы России нанесли удар по сосредоточению живой силы и военной техники ВСУ в Днепропетровской области, уничтожив более ста солдат. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено более 100 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, добавил Конашенков, украинская сторона потеряла восемь единиц бронетехники и пять автомобилей.

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Ранее Лайф писал, что, по данным западных СМИ, ВСУ несут крупные потери в боях под Артёмовском. За сутки насчитывается порядка 240 раненых, указали журналисты The New York Times.

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