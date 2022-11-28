ВКС РФ уничтожили более ста украинских военных в Днепропетровской области

Воздушно-космические силы России нанесли удар по сосредоточению живой силы и военной техники ВСУ в Днепропетровской области, уничтожив более ста солдат. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено более 100 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, добавил Конашенков, украинская сторона потеряла восемь единиц бронетехники и пять автомобилей.