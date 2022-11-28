Российская артиллерия поразила две тактические группы ВСУ при их попытке наступления в ЛНР
Вооружённые силы РФ поразили две ротные тактические группы ВСУ, выдвигавшиеся для наступления в ЛНР, в результате было уничтожено более 30 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике огнём российской артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, выдвигавшимся для наступления в направлении населённого пункта Червоная Диброва", — отметил он.
В результате подразделения противника были рассеяны, также уничтожено более 30 украинских военных, два бронеавтомобиля и три пикапа.
А накануне в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ во время безуспешных атак на Краснолиманском направлении. Украинские потери там составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ