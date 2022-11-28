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Опубликовано 28 ноября 2022, 11:26

Российская артиллерия поразила две тактические группы ВСУ при их попытке наступления в ЛНР

Вооружённые силы РФ поразили две ротные тактические группы ВСУ, выдвигавшиеся для наступления в ЛНР, в результате было уничтожено более 30 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике огнём российской артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, выдвигавшимся для наступления в направлении населённого пункта Червоная Диброва", отметил он.

В результате подразделения противника были рассеяны, также уничтожено более 30 украинских военных, два бронеавтомобиля и три пикапа.

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А накануне в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ во время безуспешных атак на Краснолиманском направлении. Украинские потери там составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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