Добившаяся отправки в зону СВО 71-летняя пенсионерка из Хабаровска добралась до Луганска

Пенсионерка из Хабаровска Наталья Пасика, добившаяся отправки в зону спецоперации добровольцем, добралась до Луганска, где будет помогать раненым в госпитале. Об этом сообщает kp.ru.

В самолёт 71-летняя женщина села утром 22 ноября и спустя два дня была на месте. На каждой остановке по пути её приветствовали волонтёры ОНФ, сопровождали до следующего транспорта, общались и желали удачи. По словам Натальи, встречали "как какую-то принцессу", однако пенсионерка не понимает, почему все удивлены её поступком, считая его абсолютно нормальным и обычным делом — помогать, когда необходимо.

"Побывала в госпитале. Познакомилась с главврачом и персоналом. Встретилась с будущими подопечными. Завтра выхожу на работу", — отчиталась Наталья в хабаровском отделении фронта.

Сейчас она уже приступила к обязанностям, связь с ней поддерживают регулярно.