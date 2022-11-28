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28 ноября, 10:23

Добившаяся отправки в зону СВО 71-летняя пенсионерка из Хабаровска добралась до Луганска

<p>Наталья Пасика. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/onf_27?w=wall-138808596_1911" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Народный фронт I Хабаровский край</a></p>

Наталья Пасика. Обложка © VK / Народный фронт I Хабаровский край

Пенсионерка из Хабаровска Наталья Пасика, добившаяся отправки в зону спецоперации добровольцем, добралась до Луганска, где будет помогать раненым в госпитале. Об этом сообщает kp.ru.

71-летняя пенсионерка из Хабаровска добилась отправки добровольцем в зону СВО

71-летняя пенсионерка из Хабаровска добилась отправки добровольцем в зону СВО

В самолёт 71-летняя женщина села утром 22 ноября и спустя два дня была на месте. На каждой остановке по пути её приветствовали волонтёры ОНФ, сопровождали до следующего транспорта, общались и желали удачи. По словам Натальи, встречали "как какую-то принцессу", однако пенсионерка не понимает, почему все удивлены её поступком, считая его абсолютно нормальным и обычным делом — помогать, когда необходимо.

"Побывала в госпитале. Познакомилась с главврачом и персоналом. Встретилась с будущими подопечными. Завтра выхожу на работу", — отчиталась Наталья в хабаровском отделении фронта.

Сейчас она уже приступила к обязанностям, связь с ней поддерживают регулярно.

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Артур Лапсаков

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