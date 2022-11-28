Добившаяся отправки в зону СВО 71-летняя пенсионерка из Хабаровска добралась до Луганска
Наталья Пасика. Обложка © VK / Народный фронт I Хабаровский край
Пенсионерка из Хабаровска Наталья Пасика, добившаяся отправки в зону спецоперации добровольцем, добралась до Луганска, где будет помогать раненым в госпитале. Об этом сообщает kp.ru.
В самолёт 71-летняя женщина села утром 22 ноября и спустя два дня была на месте. На каждой остановке по пути её приветствовали волонтёры ОНФ, сопровождали до следующего транспорта, общались и желали удачи. По словам Натальи, встречали "как какую-то принцессу", однако пенсионерка не понимает, почему все удивлены её поступком, считая его абсолютно нормальным и обычным делом — помогать, когда необходимо.
"Побывала в госпитале. Познакомилась с главврачом и персоналом. Встретилась с будущими подопечными. Завтра выхожу на работу", — отчиталась Наталья в хабаровском отделении фронта.
Сейчас она уже приступила к обязанностям, связь с ней поддерживают регулярно.
Ранее Лайф рассказывал, что мэр Читы Александр Сапожников ушёл в отставку, чтобы отправиться в зону СВО. По словам мужчины, будучи десантником с боевым опытом, он не может оставаться в стороне.