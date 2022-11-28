Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 ноября, 10:23

Москвичи на этой неделе могут увидеть световые столбы, ложное солнце и розовые закаты

Метеоролог Старков: Москвичи на этой неделе смогут увидеть ложное солнце и световые столбы

В Москве на этой неделе можно будет увидеть ложное солнце и световые столбы. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

"Облачность уменьшится, и впервые за последние две недели над Москвой появится солнце. Одновременно, если повезёт, можно будет наблюдать такие интересные оптические явления, как ложное солнце, световые столбы и розовые закаты", — отметил он.

Специалист добавил, что на этой неделе погода в Москве будет морозной, как правило, сухой и солнечной. Сейчас в столице от 2 до 4 градусов ниже нуля, однако к середине недели станет холоднее: днём будет от -5 до -7 градусов, а ночью может быть даже -10. Причём такой температурный фон на 3–5 градусов ниже климатической нормы, заключил метеоролог.

Жителей нескольких регионов предупредили об экстремальных холодах

Жителей нескольких регионов предупредили об экстремальных холодах

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Московском регионе ожидаются морозы до 15 градусов и солнце. Он подчеркнул, что такой температурный фон соответствует самому холодному периоду зимы по климату, однако погода будет солнечной и безветренной. Как у Пушкина — "мороз и солнце".

Обложка ©

ТАСС / Марина Лысцева

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров