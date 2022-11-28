Москвичи на этой неделе могут увидеть световые столбы, ложное солнце и розовые закаты

В Москве на этой неделе можно будет увидеть ложное солнце и световые столбы. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

"Облачность уменьшится, и впервые за последние две недели над Москвой появится солнце. Одновременно, если повезёт, можно будет наблюдать такие интересные оптические явления, как ложное солнце, световые столбы и розовые закаты", — отметил он.

Специалист добавил, что на этой неделе погода в Москве будет морозной, как правило, сухой и солнечной. Сейчас в столице от 2 до 4 градусов ниже нуля, однако к середине недели станет холоднее: днём будет от -5 до -7 градусов, а ночью может быть даже -10. Причём такой температурный фон на 3–5 градусов ниже климатической нормы, заключил метеоролог.