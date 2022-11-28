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28 ноября, 03:25

Жителям Москвы и Подмосковья пообещали погоду как в стихе Пушкина

Вильфанд: В Московском регионе ожидаются морозы до 15 градусов и солнце

Со среды в Московском регионе ожидается 6-9 градусов мороза днём и 10-15 градусов мороза ночью, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что такой температурный фон соответствует самому холодному периоду зимы по климату, однако погода будет солнечной и безветренной. Как у Пушкина — "мороз и солнце".

Ожидается, что самым тёплым днём недели станет понедельник (3-4 градуса мороза днём и 5-8 градусов мороза в ночное время). Во вторник жителей Московского региона ожидает минус 4-6 градусов днём и 7-9 градусов мороза ночью.

"В последующем ночные температуры будут минус 10-15 градусов, а днём — минус 6-8 градусов, по области — даже до минус 9 градусов. Не исключено, что в отдельных районах Подмосковья температура будет приближаться к 17-18 градусам мороза. Такой температурный фон примерно на 6 градусов ниже нормы. Он соответствует последней пятидневке января, самому холодному периоду по климату", — рассказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что погода будет комфортной в этот период. Жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать звёздные ночи, солнечные дни, искрящийся снег. По его словам, "виновники" такой погоды — это мощный антициклон над Западной Сибирью и перемещение воздушных масс, которые влияют на погоду на половине территории РФ.

Такая погода принесёт аномально высокое атмосферное давление. В понедельник оно превысит норму на 10-12 мм рт. столба, а со вторника — на 20-23 мм рт. столба. Также Вильфанд спрогнозировал в ближайшие дни появление плавучего льда на Москве-реке.

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Ранее Вильфанд рассказал, что целый ряд регионов России ожидает экстремально холодная погода. Столбики термометров упадут до отметки в несколько десятков градусов ниже нуля.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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