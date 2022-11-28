Жителям каких стран Европы The Economist предрекает гибель от зимы Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему журнал предсказывает европейцам 100 000 дополнительных смертей уже этой зимой. 28 ноября, 01:40 Снегопад в Берлине. Обложка © ТАСС / DPA / Picture-alliance / Wolfgang Kumm

На днях британское издание The Economist, известное своими прогностическими обложками, выпустило очередную проекцию-предсказание. На новой обложке нарисовано пространство Европы от Атлантики до востока бывшей Украины, которое не просто замёрзло, а намертво обледенело.

С Незалежной, той её частью, которая ещё Украина, всё понятно. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявил об "ужасном начале зимы" на этой территории. И объяснил это "ракетными обстрелами городов и гражданской инфраструктуры, которые лишают украинцев тепла, света и продуктов питания".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Однако остальную Европу никто не обстреливает, разве что Украина Польшу, да и то пару раз. Российские калибры не уничтожают европейские энергогенерирующие мощности. И тем не менее всё большее и большее число экспертов (не только российских, но и западных) предрекают Евросоюзу ужасную зиму. Причём шокирующую во всех отношениях.

Любители толковать обложки The Economist уже начали искать в заледеневшем контуре Европы какие-то намёки на то, какая страна промёрзнет больше, в частности по размеру сосулек. Однако тут размер не имеет значения, ведь в этом случае получалось бы, что Испания замёрзнет сильнее, чем та же Украина. К тому же само издание прямо пишет, что пострадают все.

Прежде всего, собственно, от температуры. Если ещё несколько недель назад Европе предрекали относительно тёплую зиму, то сейчас прогноз изменился. Bloomberg пишет о том, что эта зима как раз будет холоднее обычной, прежде всего в странах Северной Европы. Собственно, холода там уже наступили. "Чрезмерно тёплая осень позволила странам ЕС наполнить свои газохранилища. Сейчас уровень газа в них составляет 95% от общих объёмов, однако за последние десять дней этот уровень неизменно сокращается", — указывает Bloomberg.

Но даже если в зиму 2022/2023 ЕС не замёрзнет, то впереди будет зима 2023/2024, куда более суровая. "В 2023 году газовые хранилища Европы нужно будет снова заполнить, на этот раз без какого-либо трубопроводного российского газа", — напоминает The Economist. А значит, либо ЕС войдёт в зиму при минимальных запасах, либо заполнит хранилища дорогим американским газом, то есть на ровном месте потеряет миллиарды и миллиарды евро. Поэтому, как верно отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, если "война России на Украине", как европейцы называют нашу специальную военную операцию, не прекратится к следующей зиме, то экономические проблемы в Европе "драматично ухудшатся".

Снегопад в Париже. Фото © ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

И эта экономическая суровость прямо отразится на населении. "Наше моделирование предполагает, что в обычную зиму рост реальных цен на энергоносители на 10% ведёт к увеличению смертности на 0,6%", — пишет The Economist. Сейчас же зима необычная — цена на газ выросла не на проценты, а в разы. "Таким образом, энергетический кризис в этом году может вызвать более 100 000 дополнительных смертей среди пожилых людей по всей Европе. Если это произойдёт, то энергетическое оружие Путина может унести больше жизней за пределами Украины, чем его артиллерия, ракеты и беспилотники непосредственно на её территории", — поясняет издание. И делает вывод, что якобы поэтому Европа должна солидаризироваться с Украиной в её борьбе, ведь это ещё и сражение за Европу.

Именно такую мысль европейцам пытаются внушить американцы и их британские партнёры (тот же The Economist). Однако на деле американские котлеты лежат отдельно от европейских. Сам же The Economist пишет о том, что Вашингтон фактически бросил европейские экономики на произвол судьбы.

Дело в том, что экономики стран – членов ЕС зависели от двух стран, которые американцы считали своими противниками. "Слишком многие европейские промышленные предприятия, особенно немецкие, полагались на обильные поставки энергии из России. Многие компании также стали более зависимыми от Китая как от конечного рынка для своей продукции", — поясняет The Economist. В итоге из-за США Европа уже отказалась от значительной части российских энергоресурсов, а в перспективе ещё и вынуждена будет сократить сотрудничество с Китаем (многие еврочиновники уже заявили, что зависимость ЕС от Пекина недопустима).

Однако при этом американцы не только никак не помогают Европе компенсировать издержки от этих разрывов, но и фактически выжимают из ЕС последние соки. В частности, вводят льготные и протекционистские меры для своих производителей, а также для иностранцев, которые переводят свой бизнес в США. И вот уже целый ряд европейских компаний, не способных тянуть издержки в ЕС, потянулись за океан. "Сочетание дорогой энергии и американских субсидий подвергает Европу риску массовой деиндустриализации", — пишет The Economist.

Снежная и холодная погода на севере Испании. Фото © ТАСС / EPA / Brais Lorenzo

Как же европейцам спасаться от сложившейся ситуации? Казалось бы, ответ очевиден. Нужно нормализовать отношения с Москвой, выстраивать независимую от США внешнеэкономическую деятельность, занять прагматичную позицию по всем глобальным конфликтам, то есть действовать в интересах европейского населения. Однако у журнала The Economist иная точка зрения. "Чтобы снизить долгосрочные цены на энергоносители, Европа должна ускорить революцию в области возобновляемых источников энергии, сохраняя при этом энергетические рынки открытыми для конкуренции. Ей также необходимо адаптироваться к новой реальности безопасности. Это означает тратить больше на оборону, чтобы она могла взять на себя бремя, поскольку Америка переключает свой взгляд на Азию", — пишет издание.

Что ж, если ЕС будет следовать этим советам (а заодно и усилит поддержку Украины), то её ледниковое будущее, отображённое на обложке журнала The Economist, имеет все основания претвориться в жизнь.

Авторы Геворг Мирзаян