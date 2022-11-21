Часы Судного дня: Чем грозит России новая обложка журнала The Economist Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о зашифрованной обложке журнала The Economist и о том, почему нынешняя композиция напоминает часы Судного дня и что хотели сказать авторы. 21 ноября, 01:40 Обложка © The Economist

Принадлежащий Ротшильдам британский журнал The Economist каждый год, публикуя обложку, посвящённую году наступающему, выступает в качестве всадника апокалипсиса, обещая одним государствам проблемы, другим — процветание. Конспирологи давно включили его в список сигналов тайного мирового правительства. Этакий "шифрованный прогноз" от Ротшильдов в картинках. На 2023 год послание состоит из портретов шести глав государств, рядом с которыми — различные изображения. И в этом прогнозе значение имеет каждая деталь.

Размер и квадрокоптер имеют значение

Например, размер фотографий. Самыми большими изображениями являются фотографии Владимира Путина и Си Цзиньпина — по всей видимости, именно они, по мнению The Economist, будут определять повестку в 2023 году. При этом Владимир Путин стоит в центре всего коллажа, а значит, именно вокруг него будет вертеться вся мировая политика.

Обложка на 2023 год. Фото © The Economist

Следующий по величине — Байден, он чуть поменьше. За ним по размеру идут Владимир Зеленский и глава Тайваня Цай Инвэнь. Два лидера, один из которых уже находится в эпицентре войны, а второй может там оказаться в 2023 году — авторы, по всей видимости, намекают на слухи о возможной высадке китайских войск на Тайване.

Шестой и самый маленький участник — Джорджа Мелони. Премьер-министр Италии и единственный представитель Европы. Тем самым, вероятно, Economist намекает, что ни Франция, ни Германия, ни даже Великобритания не будут играть сколь бы значимых ролей в 2023 году. А Италию поставили потому, что Мелони — лидер крайне правой (а по мнению некоторых, даже неофашистской) партии, которая пришла к власти по итогам выборов. И такого вот "правого цунами" аналитики ожидают в Европе в 2023 году на фоне нынешних экономических проблем, в которые втянули Старый Свет его нынешние руководители с их либеральной идеологией.

Инструменты влияния

Не меньшее внимание нужно уделить и предметам, которые окружают лидеров. Так, в треугольнике между Владимиром Путиным, Цай Инвэнь и Си Цзиньпином (но ближе к Путину и Си) висит маленький квадрокоптер. Предмет, который массово производится в Китае и который так нужен России в рамках идущей на Украине СВО.

Соответственно, квадрокоптер можно толковать двояко. Как российско-китайское оружейное сотрудничество, которое до недавнего времени было во многом односторонним в виде российских поставок для нужд китайской армии, а сейчас будет двусторонним. И оно может включать не только квадрокоптеры, но и другое вооружение. Или как российско-китайское технологичное сотрудничество, в ходе которого Пекин будет в 2023 году поставлять в Россию высокотехнологичные товары (не только военного назначения), заменяя тем самым на российском рынке европейских поставщиков. То есть игроков, от которых Россия веками получала технологии и которые за счёт этого технологического сотрудничества ассоциировались в российском сознании как пространство прогресса, на которое нужно ориентироваться.

То, что недалеко от беспилотника находится Тайвань, можно расценить как важное значение, которое придают этому оружию в случае возможного ввода китайских войск на остров. Ведь массовые налёты беспилотников способны вывести из строя всю систему тайваньской обороны.

Ещё один предмет — это космическая станция, которая находится между лидерами трёх мировых держав (Путиным, Байденом и Си). По всей видимости, станция символизирует космическую гонку (прежде всего с точки зрения развития космической разведки, которая продемонстрировала свою важность на Украине), а также космический развод в виде уже объявленного Россией выхода из проекта МКС в 2024 году. Возможно, Китай и Россия будут создавать какую-то совместную спутниковую группировку.

Энергоресурсы, оружие и загадочная молекула

Следующим предметом является механическая рука-манипулятор — символ научно-технического прогресса. И она уже находится чётко между Тайванем и Китаем. Опять же, эту руку можно трактовать двояко. Как то, что технологическое преимущество будет определять исход битвы за Тайвань, как резкий рост производства микрочипов в Китае ("рука" может считаться прибором, эти чипы штампующим, а нахождение "руки" на середине пространства между КНР и Тайванем означает, что Тайвань лишится нынешнего статуса безусловного монополиста в этой сфере), а также как то, что технологический прогресс окончательно уйдёт с Запада в Восточную Азию (двумя единственными представителями которой на коллаже являются Си и Цай Инвэнь).

Строго за Байденом расположены ветряки, символизирующие курс на чистую энергетику. Эта тема была одной из основных в ходе предвыборной кампании нынешнего президента США, и, по мнению авторов коллажа, Байден будет ключевым промоутером подобной идеи в 2023 году. Однако, несмотря на все истории о чистой энергии, прямо под Байденом — танкер, который, по всей видимости, будет перевозить сжиженный природный газ (СПГ).

Журнал, как и многие специалисты в области энергетики, ожидает массовых поставок СПГ из Соединённых Штатов в Европу в 2023 году. Поставок, которые могут спасти Евросоюз от энергетической катастрофы, вызванной как не совсем адекватным поведением европейского руководства (отказывавшегося от поставок российского газа), так и действиями украинской стороны. Именно Киев сейчас начинает саботаж трубопроводов, идущих по его территории, и именно Зеленский не случайно расположен недалеко от американского танкера.

Самой загадочной картинкой является молекула, которая находится за спиной Зеленского. Тут можно лишь гадать, о чём идёт речь: о биолабораториях, которые американцы размещали на Украине и которые могут "выстрелить" в 2023 году, или же о банальном применении украинским президентом различной химии. Главное, чтобы без использования атомной энергии.

Между Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным и недалеко от Джорджи Мелони стоит система ПВО. Её можно трактовать как способность России в 2023 году защищать свои территории от украинских налётов и контрударов или как планируемые в 2023 году поставки западных систем ПВО на Украину для защиты от российских дронов. Тут, по всей видимости, авторы коллажа уже совершили промах. Если они расположили эту систему недалеко от Джорджи Мелони с намёком на то, что именно Италия будет этим заниматься, то итальянское правительство уже заявило: поставлять оружие на Украину не будет. Если же под Мелони имелась в виду коллективная Европа, то да, США успешно раскулачивают европейцев на программы по вооружению киевского режима.

Старые прогнозы

Обложка на 2022 год. Фото © The Economist

Справедливости ради, однако, нужно признать, что Economist иногда ошибается. Так, обложка на 2022 год прогнозировала масштабное американо-китайское противостояние. На ней были изображены Си и Байден, смотревшие в разные стороны, а вокруг них — символы противостояния. Шприц (символизирующий вакцинацию против ковида и медицинскую сферу в целом), микроскоп (символ высоких технологий), ветряки (чистая энергия), а также клетки (микробиология) и космос. Однако прогноз не сбылся. Да, в 2022 году США и Китай не раз сталкивались (взять хотя бы визит Нэнси Пелоси на Тайвань), однако год всё-таки прошёл под знаком российско-американского противостояния.

Обложка на 2021 год. Фото © The Economist

Обложка 2021 года была более интересной и многозначной. Там был однорукий бандит, рычаг которого заканчивался шариком с изображением земли. На экране — четыре лота (каждый из которых означал одну из ключевых неопределённостей) и в каждом лоте — по четыре картинки. Первая — коронавирус. Там шприц (судьба вакцин), человечек в маске (продолжение локдауна), бактерия (продолжение эпидемии) и знак вопроса, означающий дополнительную неуверенность в том, что будет. Собственно, история показала, что выиграла вакцина с локдауном, которые находились ближе к центру экрана (а значит, шансы на то, что однорукий бандит выбьет их, были выше).

Второй лот — это США, где на выборах президента победил Байден (красующийся на одной картинке). Куда он поведёт США — в сторону раскола (разорванный флаг США), войны (ракета с ядерной боеголовкой). В том же лоте стоит значок "Тиктока" — видимо, речь шла о значении соцсетей. Радующаяся физиономия Байдена была ближе к центру, чем раскол, и этот прогноз сбылся, так как Байден в 2021-м смог этот раскол предотвратить (или отложить) и сохранить за собой пост президента.

Третий лот — экономический. Там мы видим значок Китая (видимо, символ его роста), доллар (продолжение господства американской валюты и восстановление американской экономики), ветряк (упор на чистую энергетику) и вопрос как неопределённость. Доллар и ветряк были ближе всего к центру, и они действительно задавали тон в 2021 году.

Четвёртый лот — общий микс тенденций. Лесные пожары (экология), значок видео (видимо, видеоконференции, с которыми пришлось жить миру), вирус (тут всё понятно) и график роста. Вопрос: чего? Вирусов, конференций, неопределённости?

Обложки The Economist позволяют разного рода экспертам "оторваться" в комментариях по их поводу. Сейчас по просторам Сети гуляет несколько сценариев: от второго пришествия ковида — на это указывает изображение между главами Италии, России и Украины — до разверзнувшейся ядерной войны — в треугольнике Путин, Зеленский и Байден. Конфигурация картинок напоминает циферблат часов, а изображение главы России находится на месте стрелок, учитывая, что каждую фотографию лидеров сопровождает красный прямоугольник разной величины, это может означать акцент, то есть на каких изображениях замерли предполагаемые стрелки часов — Мелони и Си. Однако прогноз британского издания так и останется предположением, потому что реальность в последнее время перешагнула самые смелые футуристические предсказания.

Авторы Геворг Мирзаян