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28 ноября, 03:00

В Омске загорелся склад торгового центра

<p>Задымление в здании "Триумфа" в Омске. Фото © VK / <a href="https://vk.com/chp55?w=wall-62832959_2715393" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ЧП Омск"</a></p>

Задымление в здании "Триумфа" в Омске. Фото © VK / "ЧП Омск"

В Омске произошёл пожар на складе торгового центра на улице Березовского. Там сейчас работает более 120 пожарных.

Пожар в здании ТЦ "Триумф" в Омске. Видео © VK / "Аварийный Омск" / Кристина Романова

Согласно информации от регионального главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 06:18 (03:18 мск). Загорелось "складское помещение на первом этаже торгового комплекса на улице Березовского". Название комплекса там не уточнили, однако на этой улице находится только один подобный объект, это торговый комплекс "Триумф". Сообщений о пострадавших не было. В 08:57 (05:57 мск) возгорание было локализовано.

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А два дня назад произошёл пожар в торговом центре "Елоховский пассаж" в Москве. Людей удалось быстро вывести, экстренные службы оперативно справились с возгоранием.

Андрей Григорьев

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