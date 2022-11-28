В Омске загорелся склад торгового центра
Задымление в здании "Триумфа" в Омске. Фото © VK / "ЧП Омск"
В Омске произошёл пожар на складе торгового центра на улице Березовского. Там сейчас работает более 120 пожарных.
Пожар в здании ТЦ "Триумф" в Омске. Видео © VK / "Аварийный Омск" / Кристина Романова
Согласно информации от регионального главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 06:18 (03:18 мск). Загорелось "складское помещение на первом этаже торгового комплекса на улице Березовского". Название комплекса там не уточнили, однако на этой улице находится только один подобный объект, это торговый комплекс "Триумф". Сообщений о пострадавших не было. В 08:57 (05:57 мск) возгорание было локализовано.
А два дня назад произошёл пожар в торговом центре "Елоховский пассаж" в Москве. Людей удалось быстро вывести, экстренные службы оперативно справились с возгоранием.