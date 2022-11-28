В Омске загорелся склад торгового центра

В Омске произошёл пожар на складе торгового центра на улице Березовского. Там сейчас работает более 120 пожарных.

Согласно информации от регионального главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 06:18 (03:18 мск). Загорелось "складское помещение на первом этаже торгового комплекса на улице Березовского". Название комплекса там не уточнили, однако на этой улице находится только один подобный объект, это торговый комплекс "Триумф". Сообщений о пострадавших не было. В 08:57 (05:57 мск) возгорание было локализовано.