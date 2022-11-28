"Было последней каплей": Касса самообслуживания стала причиной драки девушек в Благовещенске

В Благовещенске покупательница подралась с кассиром в одном из местных супермаркетов, не сумев договориться у кассы самообслуживания. Об этом сообщает местное информационное агентство "Порт Амур".

По словам покупательницы, ссора произошла, когда она решила воспользоваться кассой самообслуживания, но не смогла сделать это без подтверждения кассира. Присутствие сотрудницы потребовалось несколько раз, из-за чего последняя якобы вышла из себя и нагрубила покупательнице.

"Третий раз, видимо, для неё был "пиковым", и она прямым текстом сказала, как мы её достали и не пойти ли нам на "три весёлые буквы". Естественно, меня это закусило, ибо я тоже работаю уже месяц без выходных. Мы начали ругаться на повышенных тонах, она, в свою очередь, перешла на личности и начала обзываться. И вот это уже было последней каплей, случилась потасовка между мной и этим продавцом-консультантом", — рассказала покупательница.

К потасовке подключился и спутник девушки, в результате чего получил перелом челюсти. В итоге пара написала заявление в полицию на администратора и кассира. В свою очередь, представители компании утверждают, что на сотрудницу было совершено нападение и это как раз она является пострадавшим лицом в этой истории.

"Когда покупатель хватает сотрудника за волосы и совершает удары, это можно назвать дракой? Когда молодые люди наносят удары девушке, это можно назвать дракой? Наш однозначный ответ: на запечатлённых кадрах стремительно развивающейся ситуации, безусловно, мы видим нападение на человека, а не драку", — заявили представители компании.