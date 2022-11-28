Токаев поручил изучить возможность возврата государству энергетических активов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабинету министров изучить возможность возвращения государству проблемных энергетических активов. Об этом сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай. Так он прокомментировал аварийную ситуацию на Экибастузской теплоэлектростанции в Павлодарской области.

"Президент поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны", — написал он на своей странице в соцсетях.

Желдибай объяснил поднятие этого вопрос тем, что из-за "низкого качества управления" этими активами случаются аварии и проблемы с подачей электроэнергии потребителям. Представитель Акорды отметил, что сбой теплоснабжения в Экибастузе был воспринят главой государства с особой тревогой.