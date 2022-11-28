Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 ноября, 01:54

Токаев поручил изучить возможность возврата государству энергетических активов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабинету министров изучить возможность возвращения государству проблемных энергетических активов. Об этом сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай. Так он прокомментировал аварийную ситуацию на Экибастузской теплоэлектростанции в Павлодарской области.

"Президент поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны", — написал он на своей странице в соцсетях.

Желдибай объяснил поднятие этого вопрос тем, что из-за "низкого качества управления" этими активами случаются аварии и проблемы с подачей электроэнергии потребителям. Представитель Акорды отметил, что сбой теплоснабжения в Экибастузе был воспринят главой государства с особой тревогой.

"Правительству и акимату (администрации — прим. ТАСС) Павлодарской области поручено в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе", — написал Желдибай.

Токаев прилетел в Москву на переговоры с Путиным

Токаев прилетел в Москву на переговоры с Путиным

Напомним, 26 ноября Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность главы государства. Торжественная церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. А перед этим он пообещал Казахстану масштабные изменения в экономике.

Обложка ©

akorda.kz

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров