Токаев поручил изучить возможность возврата государству энергетических активов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабинету министров изучить возможность возвращения государству проблемных энергетических активов. Об этом сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай. Так он прокомментировал аварийную ситуацию на Экибастузской теплоэлектростанции в Павлодарской области.
"Президент поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны", — написал он на своей странице в соцсетях.
Желдибай объяснил поднятие этого вопрос тем, что из-за "низкого качества управления" этими активами случаются аварии и проблемы с подачей электроэнергии потребителям. Представитель Акорды отметил, что сбой теплоснабжения в Экибастузе был воспринят главой государства с особой тревогой.
"Правительству и акимату (администрации — прим. ТАСС) Павлодарской области поручено в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе", — написал Желдибай.
Напомним, 26 ноября Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность главы государства. Торжественная церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. А перед этим он пообещал Казахстану масштабные изменения в экономике.
akorda.kz