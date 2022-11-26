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26 ноября, 05:12

Токаев официально вступил в должность президента Казахстана

Токаев принёс присягу и вступил в должность президента Казахстана

<p>Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность главы государства. Обложка © Кадр из трансляции / Сайт президента Казахстана</p>

Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность главы государства. Обложка © Кадр из трансляции / Сайт президента Казахстана

Одержавший победу на внеочередных выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность главы государства. Торжественная церемония инаугурации проходит во Дворце независимости.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", — произнёс Токаев. Трансляция церемонии идёт на официальном сайте главы государства.

Лайф напоминает, что выборы президента Казахстана прошли в воскресенье, 20 ноября. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу: он набрал 81,31% голосов избирателей. Бывший глава республики Нурсултан Назарбаев первым поздравил Токаева и назвал его победу убедительной.

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Оксана Попова

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