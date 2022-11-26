Токаев официально вступил в должность президента Казахстана

Одержавший победу на внеочередных выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность главы государства. Торжественная церемония инаугурации проходит во Дворце независимости.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", — произнёс Токаев. Трансляция церемонии идёт на официальном сайте главы государства.