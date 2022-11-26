В Китае рассказали, как потолок цен на российскую нефть приведёт к хаосу
Global Times: Ограничение цен на нефть из России окажется выгодным только для Вашингтона
Китайская газета Global Times утверждает, что вероятное ограничение цен на российскую нефть навредит как Москве, так и Брюсселю, а выгодным окажется только Вашингтону.
Как полагает профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун, страны Европы, рассматривающие потолок цен на нефть из России, всё больше осознают, что Соединённые Штаты уговаривают Евросоюз вводить меры против Москвы для увеличения прибыли и выгоды для американской стороны. Разногласия по вопросу ограничения цен в государствах ЕС издание считает предсказуемыми.
Ли Хайдун прогнозирует, что лимит цен на нефть из России не только навредит Евросоюзу, который уже охвачен энергетическим кризисом, но и спровоцирует хаос на мировом энергетическом рынке.
Как сообщал накануне Bloomberg, Евросоюз отложил дальнейшее обсуждение потолка цен на нефть из России как минимум до 28 ноября. Источники агентства подчёркивали, что вышеописанные меры должны вступить в силу уже 5 декабря, из-за чего страны ЕС "находятся под давлением жёстких временных рамок".
ТАСС / Егор Алеев