Китайская газета Global Times утверждает, что вероятное ограничение цен на российскую нефть навредит как Москве, так и Брюсселю, а выгодным окажется только Вашингтону.

Как полагает профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун, страны Европы, рассматривающие потолок цен на нефть из России, всё больше осознают, что Соединённые Штаты уговаривают Евросоюз вводить меры против Москвы для увеличения прибыли и выгоды для американской стороны. Разногласия по вопросу ограничения цен в государствах ЕС издание считает предсказуемыми.

Ли Хайдун прогнозирует, что лимит цен на нефть из России не только навредит Евросоюзу, который уже охвачен энергетическим кризисом, но и спровоцирует хаос на мировом энергетическом рынке.