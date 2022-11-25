ЕС отложил дальнейшее обсуждение ценового потолка на нефть из РФ на следующую неделю
Евросоюз отложил дальнейшее обсуждение потолка цен на нефть из России как минимум до 28 ноября, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Дипломаты ЕС не встретятся в пятницу или на выходных для обсуждения "потолка" цен, поскольку разногласия внутри блока остаются неизменными, сообщили люди, знакомые с ситуацией", — говорится в материале.
Агентство подчеркнуло, что вышеописанные меры должны вступить в силу уже 5 декабря, из-за чего страны ЕС "находятся под давлением жёстких временных рамок". Для утверждения итоговой меры необходима единая позиция всех государств блока.
Лайф писал, что агентство Bloomberg сообщало о тупиковой ситуации в дискуссии по поводу потолка цен на нефть из РФ. Позже выяснилось, что Польша выступила с предложением снизить его с предлагаемых 65–70 долларов до 30 долларов за баррель.
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