ЕС отложил дальнейшее обсуждение ценового потолка на нефть из РФ на следующую неделю

Евросоюз отложил дальнейшее обсуждение потолка цен на нефть из России как минимум до 28 ноября, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Дипломаты ЕС не встретятся в пятницу или на выходных для обсуждения "потолка" цен, поскольку разногласия внутри блока остаются неизменными, сообщили люди, знакомые с ситуацией", — говорится в материале.