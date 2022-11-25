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25 ноября, 18:32

Психотерапевт дала советы по борьбе с паническими атаками

Психиатр Жесткова предупредила, что панические атаки могут длиться до полутора часов

Паническая атака — крайне неприятное состояние, которое сопровождается страхом смерти и учащённым сердцебиением. Врач-психотерапевт Елизавета Жесткова рассказала "Вечерней Москве" о том, сколько могут длиться приступы и есть ли способ их победить.

По её словам, у кого-то такое состояние проходит за несколько минут, а у кого-то может продолжаться до полутора часов. При этом вне зависимости от длительности приступа он не представляет для человека угрозы. Единственное опасное последствие — возникновение деперсонализации и дереализации.

"Как и в случае с минутной атакой, ничего страшного с человеком не произойдёт. Самое страшное — это сам приступ, хуже него с человеком ничего не случится", рассказала эксперт.

Что касается физических проявлений панических атак, то здесь Жесткова выделяет потоотделение, одышку, учащённое сердцебиение и головокружение. При этом приступ не может стать причиной обморока, лишь вызвав ощущения, схожие с предобморочным состоянием.

"Паническую атаку вполне можно перепутать с простым эпизодом тревоги или с предобморочным состоянием. Поэтому в более зрелом возрасте при возникновении этих симптомов стоит обратиться к кардиологу, чтобы сделать ЭКГ и исключить возможный ряд опасных заболеваний, таких как аритмия", добавила она.

Для борьбы с приступами психиатр рекомендует научиться осознавать наступающий приступ, смиренно переживая его. Также помогут техника релаксации или отвлечение от ощущений через, например, разговор с кем-то на посторонние темы.

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Матвей Шандрыголов
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